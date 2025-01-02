«Разве у них нет других?» Чендлер Парсонс — об одном из игроков «Лейкерс»

Бывший игрок НБА ныне эксперт Чендлер Парсонс поделился мнением о выступлении атакующего защитника Бронни Джеймса за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Разве в «Лейкерс» нет других игроков, которые, возможно, заслуживают вызова больше, чем Бронни? Это же не бизнес, нацеленный на то, чтобы угодить Леброну Джеймсу. Это бизнес, нацеленный на то, чтобы побеждать в матчах», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Бронни к настоящему моменту принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 0,6 очка, 0,1 подбора и 0,3 передачи. Также Джеймс-младший принимает участие в матчах G-лиги.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: