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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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«Разве у них нет других?» Чендлер Парсонс — об одном из игроков «Лейкерс»

«Разве у них нет других?» Чендлер Парсонс — об одном из игроков «Лейкерс»
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Бывший игрок НБА ныне эксперт Чендлер Парсонс поделился мнением о выступлении атакующего защитника Бронни Джеймса за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Разве в «Лейкерс» нет других игроков, которые, возможно, заслуживают вызова больше, чем Бронни? Это же не бизнес, нацеленный на то, чтобы угодить Леброну Джеймсу. Это бизнес, нацеленный на то, чтобы побеждать в матчах», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Бронни к настоящему моменту принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 0,6 очка, 0,1 подбора и 0,3 передачи. Также Джеймс-младший принимает участие в матчах G-лиги.

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