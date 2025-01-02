«Олимпиакос» на выезде победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого литовский клуб «Жальгирис» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча закончилась со счётом 92:85 (18:22, 22:30, 27:19, 25:14) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Александар Везенков. Он набрал 24 очка. Кроме того, в его активе семь подборов и одна результативная передача. У «Жальгириса» лучшую результативность показал защитник Сильвен Франсиско, на счету которого 22 очка, три подбора и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет мадридский «Реал». Встреча состоится 10 января и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Баварией». Матч пройдёт 10 января. Начало — в 22:15 по московскому времени.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: