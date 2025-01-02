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«Олимпиакос» на выезде победил «Жальгирис» в матче Евролиги

«Олимпиакос» на выезде победил «Жальгирис» в матче Евролиги
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Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого литовский клуб «Жальгирис» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча закончилась со счётом 92:85 (18:22, 22:30, 27:19, 25:14) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
85 : 92
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Александар Везенков. Он набрал 24 очка. Кроме того, в его активе семь подборов и одна результативная передача. У «Жальгириса» лучшую результативность показал защитник Сильвен Франсиско, на счету которого 22 очка, три подбора и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет мадридский «Реал». Встреча состоится 10 января и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Баварией». Матч пройдёт 10 января. Начало — в 22:15 по московскому времени.

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