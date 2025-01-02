Никола Йокич стал автором исторического достижения в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 20+ очков,15+ подборов и 15 или более результативных передач, сыграв менее 30 минут. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Уникальное достижение серб установил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Атланта Хоукс». В этой встрече Никола отыграл 29 минут 31 секунду и за это время набрал 23 очка, совершил 17 подборов и отдал 15 результативных передач. Сам матч закончился со счётом 139:120 в пользу «Денвера».

Йокич издевательски забил данк через Деандре Джордана: