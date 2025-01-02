Никола Йокич стал автором исторического достижения в НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 20+ очков,15+ подборов и 15 или более результативных передач, сыграв менее 30 минут. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Портер - 21, Маррей - 21, Уэстбрук - 16, Браун - 15, Строутер - 13, Уотсон - 11, Джордан - 8, Пикетт - 7, Джонс - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Крейчи - 14, Рисашер - 13, Родди - 10, Дэниэлс - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Капела - 4, Барлоу - 2, Джонсон, Богданович
Уникальное достижение серб установил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Атланта Хоукс». В этой встрече Никола отыграл 29 минут 31 секунду и за это время набрал 23 очка, совершил 17 подборов и отдал 15 результативных передач. Сам матч закончился со счётом 139:120 в пользу «Денвера».
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