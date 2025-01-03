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«Црвена Звезда» на выезде вырвала победу в матче с «Басконией» в Евролиге

«Црвена Звезда» на выезде вырвала победу в матче с «Басконией» в Евролиге
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Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого испанская команда «Баскония» принимала сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в пользу гостей со счётом 75:73 (16:16, 26:12, 18:24, 15:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
73 : 75
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Монеке, Саманич
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал центровой Джоэл Боломбой. Своей команде он принёс 16 очков. Также на его счету восемь подборов. В составе «Басконии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Чима Монеке, в активе которого 18 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» отправится в гости к итальянскому клубу «Виртус». Встреча состоится 10 января и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Црвена Звезда» в следующем туре примет «Париж». Матч запланирован на 10 января. Начало — в 22:00 мск.

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