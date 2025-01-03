«Црвена Звезда» на выезде вырвала победу в матче с «Басконией» в Евролиге

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого испанская команда «Баскония» принимала сербский клуб «Црвена Звезда». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в пользу гостей со счётом 75:73 (16:16, 26:12, 18:24, 15:21).

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал центровой Джоэл Боломбой. Своей команде он принёс 16 очков. Также на его счету восемь подборов. В составе «Басконии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Чима Монеке, в активе которого 18 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» отправится в гости к итальянскому клубу «Виртус». Встреча состоится 10 января и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Црвена Звезда» в следующем туре примет «Париж». Матч запланирован на 10 января. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме «Олимпиакос» на выезде победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол: