Результаты игрового дня Евролиги 2 января, турнирная таблица
Поделиться
В четверг, 2 января, состоялся игровой день 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Евролиги 2 января:
«Жальгирис» – «Олимпиакос» – 85:92;
«Альба – «Монако» – 90:105;
АСВЕЛ – «Олимпия» – 66:75;
«Баскония» – «Црвена Звезда» – 73:75.
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
85 : 92
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
90 : 105
Монако
Монако, Монако
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Самар, Рапикве, Маккормак
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Мотеюнас, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
66 : 75
Олимпия
Милан, Италия
АСВЕЛ: Харрисон, Guedegbe, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Кабенга Мбия
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
73 : 75
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Монеке, Саманич
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
Материалы по теме
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
Комментарии
- 3 января 2025
-
01:02
-
00:53
-
00:38
- 2 января 2025
-
23:55
-
22:55
-
22:39
-
21:17
-
20:36
-
18:18
-
16:24
-
15:11
-
14:17
-
13:11
-
12:07
-
10:31
-
09:49
-
09:30
-
09:30
-
08:35
-
07:23
-
06:31
-
06:07
-
05:52
-
05:30
- 1 января 2025
-
12:09
-
11:16
-
09:53
-
09:30
-
08:38
-
07:51
-
07:38
-
06:33
-
01:33
- 31 декабря 2024
-
23:55
-
23:00