Результаты игрового дня Евролиги 2 января, турнирная таблица

В четверг, 2 января, состоялся игровой день 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Евролиги 2 января:

«Жальгирис» – «Олимпиакос» – 85:92;

«Альба – «Монако» – 90:105;

АСВЕЛ – «Олимпия» – 66:75;

«Баскония» – «Црвена Звезда» – 73:75.

По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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