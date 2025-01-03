Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 2 января

Еврокубок: результаты матчей 2 января
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 2 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре встречи, ещё одна была перенесена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Еврокубок, результаты 2 января:

«Трефл Сопот» – «Будучность» – 69:81;
«Хапоэль» Иерусалим – «Арис» – 90:85;
«Умана Рейер» – «Валенсия» – 81:74;
«Гран Канария» – «Хапоэль» Тель-Авив – 64:87;
«Лиеткабелис» – «Цедевита-Олимпия» – перенесён.

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Материалы по теме
Результаты игрового дня Евролиги 2 января, турнирная таблица

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android