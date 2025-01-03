Еврокубок: результаты матчей 2 января

В четверг, 2 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре встречи, ещё одна была перенесена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Еврокубок, результаты 2 января:

«Трефл Сопот» – «Будучность» – 69:81;

«Хапоэль» Иерусалим – «Арис» – 90:85;

«Умана Рейер» – «Валенсия» – 81:74;

«Гран Канария» – «Хапоэль» Тель-Авив – 64:87;

«Лиеткабелис» – «Цедевита-Олимпия» – перенесён.

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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