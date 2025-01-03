«Оклахома» продлила свою серию без поражений, обыграв «Клипперс»

В Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева обыграли соперника со счётом 116:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 29 очков, три подбора и восемь передач.

В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Амир Коффи, записавший в свой актив 26 очков, три подбора и две передачи.

Таким образом, «Оклахома» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд.

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: