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«Оклахома» продлила свою серию без поражений, обыграв «Клипперс»

«Оклахома» продлила свою серию без поражений, обыграв «Клипперс»
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В Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева обыграли соперника со счётом 116:98.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 18, Митчелл - 11, Хартенштайн - 11, Дорт - 9, Джо - 9, Уиггинс - 9, Уоллес - 9, Уильямс - 7, Уильямс - 2, Дженг - 2, Джонс, Карлсон
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 26, Бамба - 12, Зубац - 11, Портер - 11, Миллер - 10, Данн - 8, Джонс - 6, Пауэлл - 6, Джонс - 6, Хиланд - 2, Браун, Батюм

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 29 очков, три подбора и восемь передач.

В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Амир Коффи, записавший в свой актив 26 очков, три подбора и две передачи.

Таким образом, «Оклахома» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд.

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