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Джимми Батлер публично выразил сомнения в будущем с «Майами»

Джимми Батлер публично выразил сомнения в будущем с «Майами»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер выступил на пресс-конференции после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 115:158

Батлер в интервью откровенно признал, что стремится вновь ощутить радость на площадке. На вопрос, сможет ли он обрести это чувство в своей нынешней команде, он ответил: «Скорее всего, нет».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

В текущем регулярном сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

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