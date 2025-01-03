Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 139:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счёт дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 10 передач.

В составе «Сиксерс» самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, также записавший в свой актив дабл-дабл: 28 очков, 14 подборов и две передачи.

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: