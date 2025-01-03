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Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 139:105.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
139 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 20, Уиггинс - 15, Грин - 15, Шрёдер - 15, Муди - 12, Уотерс III - 10, Андерсон - 8, Луни - 6, Хилд - 3, Джексон-Дэвис - 3, Сантос - 2, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Джордж - 19, Макси - 14, Ябуселе - 13, Каунсил - 12, Даутин - 6, Эдвардс - 4, Гордон - 3, Джексон - 2, Лоури - 2, Мартин - 2, Бона

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счёт дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 10 передач.

В составе «Сиксерс» самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, также записавший в свой актив дабл-дабл: 28 очков, 14 подборов и две передачи.

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