Результаты игрового дня НБА 3 января
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В ночь со 2 на 3 января 2025 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех этих встреч.
Баскетбол. Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 3 января:
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 115:128;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 115:118;
«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 110:113;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:98;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:105;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:106.
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Уэр - 25, Адебайо - 20, Хироу - 17, Розир - 16, Батлер - 9, Йович - 8, Хайсмит - 6, Робинсон - 6, Джонсон - 5, Бёркс - 3, Кристофер, Ларссон, Жакез-мл., Лав
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Тёрнер - 21, Сиакам - 18, Матурин - 12, Топпин - 12, Уокер - 12, Макконнелл - 8, Нембард - 6, Брайант - 3, Шиппард - 3, Фёрфи, Джонсон, Несмит
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Рид - 20, Макдэниелс - 19, Эдвардс - 15, Дивинченцо - 12, Майнотт - 7, Гобер - 6, Конли - 5, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Никс, Инглс, Миллер
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уайт - 26, Хозер - 15, Холидэй - 11, Притчард - 9, Хорфорд - 9, Кета - 8, Корнет - 7, Браун, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 18, Митчелл - 11, Хартенштайн - 11, Дорт - 9, Джо - 9, Уиггинс - 9, Уоллес - 9, Уильямс - 7, Уильямс - 2, Дженг - 2, Джонс, Карлсон
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 26, Бамба - 12, Зубац - 11, Портер - 11, Миллер - 10, Данн - 8, Джонс - 6, Пауэлл - 6, Джонс - 6, Хиланд - 2, Браун, Батюм
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Лиллард - 23, Портис - 15, Миддлтон - 12, Трент-мл. - 10, Принс - 8, Лопес - 7, Роллинз - 4, Коннотон - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Умуде, Райт
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 24, Клэкстон - 16, Уилсон - 13, Расселл - 11, Джонсон - 9, Уильямс - 8, Шарп - 6, Бикман, Уотфорд, Мартин, Клауни
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
139 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 20, Уиггинс - 15, Грин - 15, Шрёдер - 15, Муди - 12, Уотерс III - 10, Андерсон - 8, Луни - 6, Хилд - 3, Джексон-Дэвис - 3, Сантос - 2, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Джордж - 19, Макси - 14, Ябуселе - 13, Каунсил - 12, Даутин - 6, Эдвардс - 4, Гордон - 3, Джексон - 2, Лоури - 2, Мартин - 2, Бона
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Кристи - 28, Ривз - 15, Колоко - 8, Кнехт - 6, Хатимура - 6, Хэйс - 4, Милтон - 4, Финни-Смит - 3, Реддиш - 2, Винсент, Джеймс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Авдия - 19, Шарп - 19, Камара - 18, Хендерсон - 12, Эйтон - 6, Клингэн - 4, Мюррэй - 3, Бэнтон - 2, Тибулл, Грант, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс
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