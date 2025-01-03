Результаты игрового дня НБА 3 января

В ночь со 2 на 3 января 2025 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех этих встреч.

Баскетбол. Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 3 января:

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 115:128;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 115:118;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 110:113;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:98;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 139:105;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:106.