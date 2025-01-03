Евролига: расписание матчей 3 января
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Сегодня, 3 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Евролиги на 3 января:
20:45 мск — «Фенербахче» — «Анадолу Эфес»;
22:15 мск — «Париж» — «Барселона»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Виртус»;
22:30 мск — «Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив;
23:00 мск — «Реал» — «Бавария».
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, после 18 туров возглавляет турнирную таблицу греческий коллектив «Олимпиакос». На втором месте располагается «Монако». Замыкает тройку лидеров французский клуб «Париж».
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