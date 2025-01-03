Евролига: расписание матчей 3 января

Сегодня, 3 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Евролиги на 3 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Анадолу Эфес»;

22:15 мск — «Париж» — «Барселона»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Виртус»;

22:30 мск — «Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив;

23:00 мск — «Реал» — «Бавария».

Напомним, после 18 туров возглавляет турнирную таблицу греческий коллектив «Олимпиакос». На втором месте располагается «Монако». Замыкает тройку лидеров французский клуб «Париж».