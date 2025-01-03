Джимми Батлер запросил обмен у «Майами Хит» — источник

Лёгкий форвард Джимми Батлер запросил у руководства клуба «Майами Хит» обмен до 6 февраля. Об этом сообщило издание The Athletic со ссылкой на свой источник в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В текущем регулярном сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

«Майами Хит» в последнем матче, в котором команда столкнулась с «Индианой Пэйсерс», уступил со счётом 115:158. Ранее сам Джимми Батлер на пресс-конференции дал понять, что готов покинуть коллектив из Майами.