Еврокубок: расписание матчей 3 января
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Сегодня, 3 января, состоятся игры 13-го тура Еврокубка в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание игр Еврокубка на 3 января:
19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Бурк»;
20:00 мск — «У-БТ» — «Гамбург Тауэрс»;
20:00 мск — «Вулвз» — «Ховентуд»;
22:00 мск — «Доломити Энергия» — «Бахчешихир Колежи».
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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