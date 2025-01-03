Еврокубок: расписание матчей 3 января

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Сегодня, 3 января, состоятся игры 13-го тура Еврокубка в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание игр Еврокубка на 3 января:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Бурк»;

20:00 мск — «У-БТ» — «Гамбург Тауэрс»;

20:00 мск — «Вулвз» — «Ховентуд»;

22:00 мск — «Доломити Энергия» — «Бахчешихир Колежи».

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.