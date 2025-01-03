Стефен Карри обошёл Майкла Джордана в уникальном статистическом показателе

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обошёл легендарного Майкла Джордана в уникальном статистическом показателе.

Разыгрывающий калифорнийского клуба стал четвёртым игроком по количеству игр с 30+ очками среди защитников старше 35 лет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-5 игроков по количеству матчей с 30+ очками среди защитников старше 35 лет:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 107 матчей;

2. Карл Мэлоун («Лос-Анджелес Лейкерс») — 80 матчей;

3. Карим Абдул-Джаббар («Лос-Анджелес Лейкерс») — 48 матчей;

4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 40 матчей;

5. Майкл Джордан («Вашингтон Уизардс») — 39 мачтей.