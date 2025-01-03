Чарльз Баркли: Энтони Эдвардс регрессировал. Он перестал быть агрессивным

61-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции форварда, Чарльз Баркли считает, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс регрессировал.

«На самом деле я думаю, что Энтони Эдвардс, на мой взгляд, регрессировал. Потому что он стал снайпером. Он не так агрессивен, как в прошлом году. Вы можете просто посмотреть на цифры. Почему это произошло? Поскольку Энтони бросает слишком много трёхочковых, на мой взгляд.

Если ты против него защищаешься, то хочешь, чтобы он бросал дальние. В ином случае Энтони идёт к кольцу, ставит сверху через соперников, заставляет их фолить», — приводит слова Баркли портал Sports Illustrated.