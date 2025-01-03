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Чарльз Баркли отреагировал на новость о запросе обмена Батлером из «Майами»

Чарльз Баркли отреагировал на новость о запросе обмена Батлером из «Майами»
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11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли отреагировал на новость, согласно которой лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер запросил у руководства клуба обмен до 6 февраля. Ранее сам игрок публично выразил сомнения в будущем с «Майами», заявив на пресс-конференции, что едва ли сможет вновь ощутить радость на площадке в нынешней команде.

«Это один из самых плохо охраняемых секретов в мире. Всё кончено, это уже в прошлом», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

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