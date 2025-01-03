Патрик Беверли назвал свою претензию к фанатам «Лейкерс»

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли раскритиковал фанатов калифорнийской команды за отношение к игрокам «озёрников».

«Настоящие фанаты «Лейкерс» разбираются в баскетболе. Они многое видели, через многое прошли. Но некоторые так плохо говорят о своих игроках, что фактически принижают их ценность. Теперь, когда приходит обмен, никто не пытается помочь «Лос-Анджелес Лейкерс», — сказал Беверли в своём подкасте.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Лос-Анджелес» и «Бруклин Нетс» согласовали обмен, согласно которому в Нью-Йорк отправились защитник Д'Анджело Расселл и форвард Максвелл Льюис, а в обратном направлении — форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон. Кроме того, сообщалось, что «Лейкерс» отдадут «Нетс» три драфт-пика второго раунда.

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