«Барселона» приостановила сделку по переходу Эртеля, названа причина — Mundo Deportivo

«Барселона» приостановила сделку по переходу 35-летнего разыгрывающего Томаса Эртеля. Об этом информирует Mundo Deportivo. Сообщается, что паузу в сделке, которая должна была вот-вот состояться, сделал президент клуба Жоан Лапорта.

При этом сам Эртель в настоящий момент находится в Барселоне, куда он прилетел вместе с женой и детьми из Китая. Французский игрок остановился в отеле и ожидает окончательного решения каталонцев.

Отметим, что Эртель уже выступал за «Барселону» с 2017 года. В декабре того же года «Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником — мадридским «Реалом». Сообщается, что на решение Лопорты взять паузу повлияли многочисленные сообщения фанатов команды в социальных сетях с негативной реакцией на возможный переход француза.

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