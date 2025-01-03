Леброн установил достижение, не покорявшееся ни одному игроку за всю историю НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в отдельной встрече сумел набрать 35+ очков и реализовать при этом пять и более трёхочковых бросков в возрасте 40 лет и старше. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

К своему достижению Джеймс пришёл в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:106). В этой встрече Леброн набрал 38 очков, реализовав семь бросков из-за дуги. В конце декабря прошлого года лёгкому форварду исполнилось 40 лет.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: