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Леброн установил достижение, не покорявшееся ни одному игроку за всю историю НБА

Леброн установил достижение, не покорявшееся ни одному игроку за всю историю НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в отдельной встрече сумел набрать 35+ очков и реализовать при этом пять и более трёхочковых бросков в возрасте 40 лет и старше. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Кристи - 28, Ривз - 15, Колоко - 8, Кнехт - 6, Хатимура - 6, Хэйс - 4, Милтон - 4, Финни-Смит - 3, Реддиш - 2, Винсент, Джеймс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Авдия - 19, Шарп - 19, Камара - 18, Хендерсон - 12, Эйтон - 6, Клингэн - 4, Мюррэй - 3, Бэнтон - 2, Тибулл, Грант, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс

К своему достижению Джеймс пришёл в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:106). В этой встрече Леброн набрал 38 очков, реализовав семь бросков из-за дуги. В конце декабря прошлого года лёгкому форварду исполнилось 40 лет.

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