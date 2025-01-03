Яннис Адетокунбо установил историческое достижение в НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо продлил свою серию с 20 или более набранными очками при реализации бросков в 50% до 26 игр. Как информирует статистический сервис Crazy Stats, это самая длинная серия в истории лиги. По соответствующим показателям грек обошёл Шакила О'Нила и Зайона Уильямсона (оба достигали такой серии за 25 матчей).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, реализуя 60,6% бросков с игры. Кроме того, в его активе 11,7 подбора и шесть результативных передач.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: