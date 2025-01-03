Стефен Карри впервые в карьере реализовал восемь трёхочковых бросков без промахов
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (139:105) реализовал восемь трёхочковых бросков, ни разу не промахнувшись. 36-летний баскетболист впервые достиг такой отметки без промахов. Об этом сообщает Sports Illustrated.
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
139 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 20, Уиггинс - 15, Грин - 15, Шрёдер - 15, Муди - 12, Уотерс III - 10, Андерсон - 8, Луни - 6, Хилд - 3, Джексон-Дэвис - 3, Сантос - 2, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Джордж - 19, Макси - 14, Ябуселе - 13, Каунсил - 12, Даутин - 6, Эдвардс - 4, Гордон - 3, Джексон - 2, Лоури - 2, Мартин - 2, Бона
Всего в истории НБА было лишь шесть баскетболистов, набравших 30 очков за матч и реализовавших восемь трёхочковых без промаха за игру. Также в этот список входят Cтив Смит, Лэтрелл Спрюэлл, Джефф Хорнасек, Торин Принс, Бен Гордон (дважды) и Джейлен Брансон. Карри — самый возрастной баскетболист из всех, кому покорялось подобное достижение.
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