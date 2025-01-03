Стефен Карри впервые в карьере реализовал восемь трёхочковых бросков без промахов

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (139:105) реализовал восемь трёхочковых бросков, ни разу не промахнувшись. 36-летний баскетболист впервые достиг такой отметки без промахов. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Всего в истории НБА было лишь шесть баскетболистов, набравших 30 очков за матч и реализовавших восемь трёхочковых без промаха за игру. Также в этот список входят Cтив Смит, Лэтрелл Спрюэлл, Джефф Хорнасек, Торин Принс, Бен Гордон (дважды) и Джейлен Брансон. Карри — самый возрастной баскетболист из всех, кому покорялось подобное достижение.