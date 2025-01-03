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«Лейкерс» дали отдохнуть Энтони Дэвису из-за болей в голеностопе

«Лейкерс» дали отдохнуть Энтони Дэвису из-за болей в голеностопе
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Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:106). По словам главного тренера команды Джей Джей Редика, причиной стало то, что он решил «с умом» подойти к игровому времени баскетболиста. Дэвис продолжает испытывать боль в голеностопе.

«Лейкерс» проведут 15 матчей за оставшиеся четыре недели в январе.

Дэвиса в стартовом составе заменил вернувшийся Джексон Хэйс, который набрал четыре очка и шесть подборов за 18 минут на площадке.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Лос-Анджелес» и «Бруклин Нетс» согласовали обмен, согласно которому в Нью-Йорк отправились защитник Д'Анджело Расселл и форвард Максвелл Льюис, а в обратном направлении — форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон. Кроме того, сообщалось, что «Лейкерс» отдадут «Нетс» три драфт-пика второго раунда.

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