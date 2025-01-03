«Один из самых прекрасных баскетболистов в истории». Стив Керр — о Карри
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр похвалил лидера своей команды Стефена Карри после его выступления в матче с «Филадельфией Сиксерс» (139:105).
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
139 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 20, Уиггинс - 15, Грин - 15, Шрёдер - 15, Муди - 12, Уотерс III - 10, Андерсон - 8, Луни - 6, Хилд - 3, Джексон-Дэвис - 3, Сантос - 2, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Джордж - 19, Макси - 14, Ябуселе - 13, Каунсил - 12, Даутин - 6, Эдвардс - 4, Гордон - 3, Джексон - 2, Лоури - 2, Мартин - 2, Бона
На счету 36-летнего Карри 30 очков, он реализовал все восемь попыток трёхочковых в матче, впервые в карьере не допустив ни одного промаха.
«Стеф заслуживает подобные встречи за всё, что он делает для команды. Нам нужно ценить больше такие матчи, признаться, мы избалованы такими регулярными выступлениями. Никто не знает, сколько это продлится. Карри — один из самых прекрасных баскетболистов в истории этой игры, нам повезло, что мы наблюдаем за его игрой», — приводит слова Керра пресс-служба НБА в своих соцсетях.
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