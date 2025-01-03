«Один из самых прекрасных баскетболистов в истории». Стив Керр — о Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр похвалил лидера своей команды Стефена Карри после его выступления в матче с «Филадельфией Сиксерс» (139:105).

На счету 36-летнего Карри 30 очков, он реализовал все восемь попыток трёхочковых в матче, впервые в карьере не допустив ни одного промаха.

«Стеф заслуживает подобные встречи за всё, что он делает для команды. Нам нужно ценить больше такие матчи, признаться, мы избалованы такими регулярными выступлениями. Никто не знает, сколько это продлится. Карри — один из самых прекрасных баскетболистов в истории этой игры, нам повезло, что мы наблюдаем за его игрой», — приводит слова Керра пресс-служба НБА в своих соцсетях.