Хирроу — о требовании обмена Батлера: мы пытались заинтересовать его

24-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», Тайлер Хирроу отреагировал на информацию о требовании обмена звёздного Джимми Батлера.

«Я не совсем удивлён его требованием обмена. Мы все пытались получать удовольствие от баскетбола одновременно со всей командой и заинтересовать Джимми, так что посмотрим, что будет дальше.

Я не имею понятия, что стоило изменить тренерскому штабу в отношении Джимми и его роли в нашей команде. Я не тренер», — приводит слова Хирроу издание Sports Illustrated.

«Майами Хит» в последнем матче, в котором команда столкнулась с «Индианой Пэйсерс», уступил со счётом 115:158. Ранее сам Джимми Батлер на пресс-конференции дал понять, что готов покинуть коллектив из Майами.