Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хирроу — о требовании обмена Батлера: мы пытались заинтересовать его

Хирроу — о требовании обмена Батлера: мы пытались заинтересовать его
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», Тайлер Хирроу отреагировал на информацию о требовании обмена звёздного Джимми Батлера.

«Я не совсем удивлён его требованием обмена. Мы все пытались получать удовольствие от баскетбола одновременно со всей командой и заинтересовать Джимми, так что посмотрим, что будет дальше.

Я не имею понятия, что стоило изменить тренерскому штабу в отношении Джимми и его роли в нашей команде. Я не тренер», — приводит слова Хирроу издание Sports Illustrated.

«Майами Хит» в последнем матче, в котором команда столкнулась с «Индианой Пэйсерс», уступил со счётом 115:158. Ранее сам Джимми Батлер на пресс-конференции дал понять, что готов покинуть коллектив из Майами.

Материалы по теме
Вот это да! Джимми Батлер разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти
Видео
Вот это да! Джимми Батлер разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android