Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти Яниса Тиммы — Mash

Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, игравшего на позиции форварда, сообщило издание Mash.

«Друг баскетболиста Марк Пугачёв рассказал, что стал свидетелем в деле. И собирается дать показания против Анны Седоковой. Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырёх московских квартир, которые купил Янис за 180 млн рублей», — говорится в статье издания.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который участвует в турнире Media Basket.