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Баркли — о критике телевидения со стороны Редика: твоя команда — ходячий труп

Баркли — о критике телевидения со стороны Редика: твоя команда — ходячий труп
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11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли обрушился с критикой на главного тренера команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика, заявившего, что телевидение и программа Inside the NBA создают токсичную атмосферу среди болельщиков и не отмечают хорошие результаты коллективов.

«Джей Джей, тебе лучше успокоиться, потому что, когда ты работаешь с Королём [Леброном Джеймсом], тебе лучше не ошибаться. Напомню вам, Редик сказал что-то типа того, что из-за нас [телевидения] люди не смотрят наш дерьмовый продукт.

Не забывай обо мне, Джей Джей, потому что я могу достать тебя, брат. Помните, я смотрю все матчи «Лейкерс», и вы не сможете скрыть свои недостатки. Вы просто ходячий труп. Они избавились от Фрэнка Фогеля, который проделал хорошую работу, они избавились от Дарвина Хэма, который проделал хорошую работу, но ты, Редик, пришёл туда, думая, что всё изменится очень быстро, однако тебе попалась уродливая девушка, чтобы сходить с ней свидание», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.

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