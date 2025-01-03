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Еврокубок: результаты матчей 3 января

Еврокубок: результаты матчей 3 января
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В пятницу, 3 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Еврокубок, результаты 3 января:

«Тюрк Телеком» — «Бурк» — 98:89;
У-БТ — «Гамбург Тауэрс» — 104:83;
«Вулвз» — «Ховентуд» — 91:80;
«Доломити Энергия» — «Бахчешехир Колежи» — 69:73.

Еврокубок . Группа B. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
98 : 89
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
104 : 83
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
91 : 80
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
69 : 73
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп турнира баскетбольные коллективы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

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