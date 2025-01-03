Еврокубок: результаты матчей 3 января

В пятницу, 3 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Еврокубок, результаты 3 января:

«Тюрк Телеком» — «Бурк» — 98:89;

У-БТ — «Гамбург Тауэрс» — 104:83;

«Вулвз» — «Ховентуд» — 91:80;

«Доломити Энергия» — «Бахчешехир Колежи» — 69:73.

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп турнира баскетбольные коллективы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.