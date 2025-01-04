Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Париж — Барселона — Евролига — результат матча

«Барселона» прервала серию из двух поражений в матче Евролиги с «Парижем»
Комментарии

4 января в Евролиге на арене «Халле Жорж-Карпентье» во Франции завершился очередной матч элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встречались местный «Париж» и испанская «Барселона». Игроки «Парижа» уступили каталонским баскетболистам со счётом 79:90 (19:25, 17:15, 19:25, 24:25).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 90
Барселона
Барселона, Испания
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Лучшим игроком в составе столичной команды стал американский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс, набравший по ходу матча 20 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват.

В составе каталонского коллектива отличился испанский форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого дабл-дабл — 23 очка, 10 подборов, а также один перехват.

Материалы по теме
Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти Яниса Тиммы — Mash
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android