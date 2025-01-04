«Барселона» прервала серию из двух поражений в матче Евролиги с «Парижем»

4 января в Евролиге на арене «Халле Жорж-Карпентье» во Франции завершился очередной матч элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встречались местный «Париж» и испанская «Барселона». Игроки «Парижа» уступили каталонским баскетболистам со счётом 79:90 (19:25, 17:15, 19:25, 24:25).

Лучшим игроком в составе столичной команды стал американский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс, набравший по ходу матча 20 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват.

В составе каталонского коллектива отличился испанский форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого дабл-дабл — 23 очка, 10 подборов, а также один перехват.