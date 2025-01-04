«Барселона» прервала серию из двух поражений в матче Евролиги с «Парижем»
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4 января в Евролиге на арене «Халле Жорж-Карпентье» во Франции завершился очередной матч элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встречались местный «Париж» и испанская «Барселона». Игроки «Парижа» уступили каталонским баскетболистам со счётом 79:90 (19:25, 17:15, 19:25, 24:25).
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 90
Барселона
Барселона, Испания
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Лучшим игроком в составе столичной команды стал американский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс, набравший по ходу матча 20 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват.
В составе каталонского коллектива отличился испанский форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого дабл-дабл — 23 очка, 10 подборов, а также один перехват.
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