«Партизан» одержал третью подряд победу, обыграв «Маккаби» в Евролиге

4 января в Сербии на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный «Партизан» и «Маккаби» из Тель-Авива. Победу в матче со счётом 98:75 (27:12, 21:20, 22:15, 28:28) праздновали сербские игроки, для которых этот триумф стал третьим подряд.

Лучшим игроком в составе «Партизана» оказался защитник Стерлинг Браун, на счету которого 21 очко, один подбор, четыре передачи и три перехвата.

В составе израильской команды отличился Джон Ди Бартоломео, набравший 15 очков и отдавший одну передачу. Лучшим же игроком стал Тамир Блатт, записавший на свой счёт 16 очков, два подбора, три передачи и один перехват.