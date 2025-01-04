Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» одержал третью подряд победу, обыграв «Маккаби» в Евролиге

«Партизан» одержал третью подряд победу, обыграв «Маккаби» в Евролиге
Комментарии

4 января в Сербии на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный «Партизан» и «Маккаби» из Тель-Авива. Победу в матче со счётом 98:75 (27:12, 21:20, 22:15, 28:28) праздновали сербские игроки, для которых этот триумф стал третьим подряд.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
98 : 75
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус

Лучшим игроком в составе «Партизана» оказался защитник Стерлинг Браун, на счету которого 21 очко, один подбор, четыре передачи и три перехвата.

В составе израильской команды отличился Джон Ди Бартоломео, набравший 15 очков и отдавший одну передачу. Лучшим же игроком стал Тамир Блатт, записавший на свой счёт 16 очков, два подбора, три передачи и один перехват.

Материалы по теме
«Барселона» прервала серию из двух поражений в матче Евролиги с «Парижем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android