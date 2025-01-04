«Реал» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Баварию» в Евролиге

4 января на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Испании завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились мадридский «Реал» и немецкая «Бавария». Действующие серебряные призёры соревнования одержали победу со счётом 88:76 (23:16, 24:14, 15:20, 26:26).

В составе мадридской команды лучшим игроком стал босниец Джанан Муса, набравший 15 очков и пять подборов. 13 очков на свой счёт записал аргентинский защитник Факундо Кампаццо, сделавший также три подбора и три передачи, а также отдавший пять передач.

В составе мюнхенской команды отличился американец Карсен Эдвардс, набравший 18 очков, один подбор, две передачи и два перехвата.