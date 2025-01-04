Результаты игрового дня Евролиги 3 января

В пятницу, 3 января, состоялся игровой день 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Евролиги 3 января:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 84:76;

«Панатинаикос» — «Виртус» — 110:90;

«Париж» — «Барселона» — 79:90;

«Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив — 98:75;

«Реал» Мадрид — «Бавария» — 88:76.

По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.