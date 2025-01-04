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Результаты игрового дня Евролиги 3 января

Результаты игрового дня Евролиги 3 января
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В пятницу, 3 января, состоялся игровой день 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Евролиги 3 января:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 84:76;
«Панатинаикос» — «Виртус» — 110:90;
«Париж» — «Барселона» — 79:90;
«Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив — 98:75;
«Реал» Мадрид — «Бавария» — 88:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 76
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Холл, Пьерр, Гудурич, Колсон, Берч
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
111 : 90
Виртус
Болонья, Италия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Висконти, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 90
Барселона
Барселона, Испания
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
98 : 75
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
88 : 76
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Бавария: Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо

По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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