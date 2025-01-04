«Оклахома» выиграла в девятый раз подряд и прервала 9-матчевую победную серию «Нью-Йорка»

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 33 очка, а также четыре подбора и семь ассистов. Дабл-дабл оформил центровой гостей Карл-Энтони Таунс — 17 очков и 22 подбора, а также четыре передачи.

«Оклахома» продлила свою победную серию в регулярном чемпионате НБА до девяти матчей. «Нью-Йорк» потерпел первое поражение после девяти выигранных встреч кряду.