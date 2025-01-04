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Оклахома-Сити Тандер — Нью-Йорк Никс, результат матча 4 января 2025, счет 117:107, НБА 2024/2025

«Оклахома» выиграла в девятый раз подряд и прервала 9-матчевую победную серию «Нью-Йорка»
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В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:107.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Уиггинс - 19, Дорт - 11, Митчелл - 8, Джо - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Уильямс - 4, Хартенштайн - 4, Джонс, Дженг, Карлсон
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 24, Брансон - 22, Ануноби - 20, Харт - 19, Таунс - 17, Ачиува - 3, Шамет - 2, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 33 очка, а также четыре подбора и семь ассистов. Дабл-дабл оформил центровой гостей Карл-Энтони Таунс — 17 очков и 22 подбора, а также четыре передачи.

«Оклахома» продлила свою победную серию в регулярном чемпионате НБА до девяти матчей. «Нью-Йорк» потерпел первое поражение после девяти выигранных встреч кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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