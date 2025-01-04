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Хьюстон Рокетс — Бостон Селтикс, результат матча 4 января 2025, счет 86:109, НБА 2024/2025

27 очков Джейлена Грина не помогли «Хьюстону» избежать крупного поражения от «Бостона»
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В ночь с 3 на 4 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали крупную победу со счётом 109:86.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
86 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Шенгюн - 14, Уитмор - 11, Брукс - 10, Ванвлит - 8, Грин - 7, Адамс - 6, Ландейл - 3, Холидей, Тэйт, Шеппард
Бостон Селтикс: Уайт - 23, Тейтум - 20, Притчард - 20, Холидэй - 14, Порзингис - 11, Корнет - 9, Петерсон - 5, Кета - 5, Спрингер - 2, Тиллман, Уолш, Хозер

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, на счету которого 27 очков, а также три подбора и один ассист.

«Бостон» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хьюстон» потерпел третье поражение в четырёх последних встречах и находится на третьей строчке таблицы Запада.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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