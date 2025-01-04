27 очков Джейлена Грина не помогли «Хьюстону» избежать крупного поражения от «Бостона»

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали крупную победу со счётом 109:86.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, на счету которого 27 очков, а также три подбора и один ассист.

«Бостон» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хьюстон» потерпел третье поражение в четырёх последних встречах и находится на третьей строчке таблицы Запада.