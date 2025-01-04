«Кливленд» продлил серию до девяти побед, у «Далласа» четыре подряд поражения без Дончича

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 134:122.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Кливленда» Эван Мобли, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 10 подборов, а также четыре ассиста.

Из-за травмы матч пропустил лидер «Далласа» — разыгрывающий защитник Лука Дончич. «Маверикс» проиграли четвёртую встречу подряд без Дончича, который не принял участия в пяти последних матчах.