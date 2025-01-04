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Даллас Маверикс — Кливленд Кавальерс, результат матча 4 января 2025, счет 122:134, НБА 2024/2025

«Кливленд» продлил серию до девяти побед, у «Далласа» четыре подряд поражения без Дончича
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В ночь с 3 на 4 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 134:122.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 134
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Гримс - 26, Харди - 17, Томпсон - 16, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Гэффорд - 12, Лайвли - 7, Моррис - 5, Проспер - 4, Гортман - 3, Динвидди - 2, Клебер - 2, Пауэлл
Кливленд Кавальерс: Мобли - 34, Леверт - 17, Гарлэнд - 16, Ньянг - 15, Митчелл - 15, Аллен - 11, Уэйд - 10, Джером - 9, Тор - 3, Страс - 2, Портер - 2, Томпсон, Тайсон

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Кливленда» Эван Мобли, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 10 подборов, а также четыре ассиста.

Из-за травмы матч пропустил лидер «Далласа» — разыгрывающий защитник Лука Дончич. «Маверикс» проиграли четвёртую встречу подряд без Дончича, который не принял участия в пяти последних матчах.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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