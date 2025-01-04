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Денвер Наггетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 2 января 2025, счет 110:113, НБА 2024/2025

«Денвер» уступил «Сан-Антонио», у Йокича и Вембаньямы 76 очков и дабл-даблы
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В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 113:110.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Портер - 22, Маррей - 14, Браун - 11, Строутер - 11, Уэстбрук - 9, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 35, Васселл - 18, Джонсон - 16, Шампани - 15, Касл - 8, Барнс - 8, Пол - 7, Коллинс - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Самыми результативными игроками матча стали лидеры обеих команд — сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Йокичу не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету 41 очко, 18 подборов и девять ассистов. Вембаньяма также оформил дабл-дабл — в его активе 35 очков и 18 подборов, а также четыре передачи.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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