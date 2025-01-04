«Денвер» уступил «Сан-Антонио», у Йокича и Вембаньямы 76 очков и дабл-даблы

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 113:110.

Самыми результативными игроками матча стали лидеры обеих команд — сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Йокичу не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету 41 очко, 18 подборов и девять ассистов. Вембаньяма также оформил дабл-дабл — в его активе 35 очков и 18 подборов, а также четыре передачи.