В ночь с 3 на 4 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 января

«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» — 98:94.

«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» — 97:106.

«Хьюстон Рокетс» – «Бостон Селтикс» — 86:109.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Вашингтон Уизардс» — 132:120.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» — 117:107.

«Даллас Маверикс» – «Кливленд Кавальерс» — 122:134.

«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 110:113.

«Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» — 138:133.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Атланта Хоукс» — 119:102.

Видео: Самые титулованные клубы НБА