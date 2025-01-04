Результаты игрового дня НБА 4 января
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В ночь с 3 на 4 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 4 января
- «Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» — 98:94.
- «Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» — 97:106.
- «Хьюстон Рокетс» – «Бостон Селтикс» — 86:109.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Вашингтон Уизардс» — 132:120.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» — 117:107.
- «Даллас Маверикс» – «Кливленд Кавальерс» — 122:134.
- «Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 110:113.
- «Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» — 138:133.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Атланта Хоукс» — 119:102.
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
98 : 94
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Харрис - 24, Каннингем - 18, Бисли - 12, Хардуэй-младший - 11, Дюрен - 10, Холланд - 9, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Сассер - 3, Рид - 2, Мур, Дженкинс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Уильямс - 18, Ричардс - 10, Грин - 9, Карри - 9, Салон - 9, Симпсон - 8, Мартин - 4, Мицич - 4, Смит - 3, Уильямс, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 25, Барнс - 20, Агбаджи - 15, Куикли - 11, Дик - 8, Олиник - 6, Уолтер - 5, Митчелл - 3, Браун - 2, Шид - 2, Темпл, Фернанду, Буше
Орландо Мэджик: Да Силва - 25, Колдуэлл-Поуп - 15, Джозеф - 11, Битадзе - 11, Энтони - 9, Айзек - 7, Хьюстан - 6, Саггс - 6, Картер - 6, Куин - 5, Ховард - 5
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
86 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Шенгюн - 14, Уитмор - 11, Брукс - 10, Ванвлит - 8, Грин - 7, Адамс - 6, Ландейл - 3, Холидей, Томпсон, Тэйт, Смит II, Шеппард, Исон
Бостон Селтикс: Уайт - 23, Тейтум - 20, Притчард - 20, Холидэй - 14, Порзингис - 11, Корнет - 9, Петерсон - 5, Кета - 5, Спрингер - 2, Тиллман, Уолш, Хозер, Хорфорд
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 50, Мёрфи - 17, Бостон - 13, Мисси - 12, Мюррей - 11, Джонс - 10, Тайс - 7, Альварадо - 5, Хоукинс - 4, Робинсон-Эрл - 3, Грин, Ривз
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Сарр - 19, Брогдон - 16, Кузма - 14, Шампани - 12, Валанчюнас - 9, Каррингтон - 8, Кисперт - 8, Джордж - 5, Болдуин Мл. - 3, Дэвис, Батлер, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Уиггинс - 19, Дорт - 11, Митчелл - 8, Джо - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Уильямс - 4, Хартенштайн - 4, Джонс, Дженг, Карлсон
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 24, Брансон - 22, Ануноби - 20, Харт - 19, Таунс - 17, Ачиува - 3, Шамет - 2, Топпин, Макбрайд, Колек, Симс, Пэйн, Райан
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 134
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Гримс - 26, Харди - 17, Томпсон - 16, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Гэффорд - 12, Лайвли - 7, Моррис - 5, Проспер - 4, Гортман - 3, Динвидди - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Маршалл
Кливленд Кавальерс: Мобли - 34, Леверт - 17, Гарлэнд - 16, Ньянг - 15, Митчелл - 15, Аллен - 11, Уэйд - 10, Джером - 9, Тор - 3, Страс - 2, Портер - 2, Томпсон, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Портер - 22, Маррей - 14, Браун - 11, Строутер - 11, Уэстбрук - 9, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 35, Васселл - 18, Джонсон - 16, Шампани - 15, Касл - 8, Барнс - 8, Пол - 7, Коллинс - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
138 : 133
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Монк - 31, Дерозан - 29, Фокс - 23, Сабонис - 17, Лайлз - 16, Эллис - 13, Хаертер - 5, Лень - 4, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Картер, Робинсон, Краудер
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 30, Джексон - 28, Бейн - 22, Пиппен Мл. - 16, Кеннард - 11, Кларк - 11, Иди - 9, Ларэвиа - 6, Каслтон, Спенсер, Хафф, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 20, Дэвис - 18, Кнехт - 13, Хатимура - 13, Кристи - 9, Финни-Смит - 8, Реддиш - 3, Хэйс - 3, Милтон - 2, Джеймс
Атланта Хоукс: Янг - 33, Джонсон - 19, Оконгву - 14, Дэниэлс - 13, Капела - 8, Рисашер - 7, Богданович - 5, Хантер - 3, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи
Видео: Самые титулованные клубы НБА
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