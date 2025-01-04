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Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта Хоукс, результат матча 4 января 2024, счет 119:102, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

30 очков Леброна и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту»
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В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:102.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 20, Дэвис - 18, Кнехт - 13, Хатимура - 13, Кристи - 9, Финни-Смит - 8, Реддиш - 3, Хэйс - 3, Милтон - 2, Джеймс
Атланта Хоукс: Янг - 33, Джонсон - 19, Оконгву - 14, Дэниэлс - 13, Капела - 8, Рисашер - 7, Богданович - 5, Хантер - 3, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, а также три подбора и восемь передач. Дабл-дабл оформил центровой калифорнийцев Энтони Дэвис, в активе которого 18 очков, 19 подборов и четыре ассиста.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал четыре победы в пяти последних матчах и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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