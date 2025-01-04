30 очков Леброна и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту»

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:102.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, а также три подбора и восемь передач. Дабл-дабл оформил центровой калифорнийцев Энтони Дэвис, в активе которого 18 очков, 19 подборов и четыре ассиста.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал четыре победы в пяти последних матчах и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции.