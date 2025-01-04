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Леброн Джеймс обновил уникальный рекорд в истории НБА, обойдя Майкла Джордана

Леброн Джеймс обновил уникальный рекорд в истории НБА, обойдя Майкла Джордана
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло 119:102 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 20, Дэвис - 18, Кнехт - 13, Хатимура - 13, Кристи - 9, Финни-Смит - 8, Реддиш - 3, Хэйс - 3, Милтон - 2, Джеймс
Атланта Хоукс: Янг - 33, Джонсон - 19, Оконгву - 14, Дэниэлс - 13, Капела - 8, Рисашер - 7, Богданович - 5, Хантер - 3, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи

В ходе встречи лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 30 очков, установив новый рекорд в истории североамериканской лиги.

Теперь на его счету 563 игры с таким результатом, что позволило ему обойти предыдущего рекордсмена — члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, у которого было 562 таких матча.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

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