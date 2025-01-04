Леброн Джеймс обновил уникальный рекорд в истории НБА, обойдя Майкла Джордана

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло 119:102 в пользу домашней команды.

В ходе встречи лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 30 очков, установив новый рекорд в истории североамериканской лиги.

Теперь на его счету 563 игры с таким результатом, что позволило ему обойти предыдущего рекордсмена — члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, у которого было 562 таких матча.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: