Авторитетный инсайдер Чарания подтвердил недавний слух о возвращении Кавая Леонарда

30-летний американский спортивный репортёр и инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания подтвердил слух о том, что 33-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», Кавай Леонард дебютирует в сезоне 5 января в игре с «Атлантой Хоукс».

«Звезда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард планирует дебютировать в сезоне в субботу в матче с «Атлантой Хоукс» на «Интьют Доум», сообщили источники ESPN. Сегодня вечером «Клипперс» повысили рейтинг Леонарда до «под вопросом», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Леонард не принял участия ни в одном предсезонном матче «Клипперс», а также по-прежнему не сыграл ни в одной встрече сезона-2024/2024 из-за восстановления после травмы колена.