Единая лига: расписание матчей 4 января

В субботу, 4 января, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 4 января:

13:00 мск — «Уралмаш» — «Самара»;

15:00 мск — »Локомотив-Кубань» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2025, суббота. 13:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2025, суббота. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).