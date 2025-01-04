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Единая лига: расписание матчей 4 января

Единая лига: расписание матчей 4 января
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В субботу, 4 января, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 4 января:

13:00 мск — «Уралмаш» — «Самара»;
15:00 мск — »Локомотив-Кубань» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).

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