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Руководство «Майами» отстранило Джимми Батлера на семь игр

Руководство «Майами» отстранило Джимми Батлера на семь игр
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Майами Хит», Джимми Батлер был отстранён руководством своего коллектива на семь игр.

«Мы дисквалифицировали Джимми Батлера на семь матчей за неоднократные нарушения профессиональной этики, наносящие ущерб имиджу команды, в течение сезона, особенно в последние несколько недель. Своими действиями и заявлениями он показал, что больше не хочет быть частью нашей команды.

Джимми Батлер и его представитель заявили, что они хотят, чтобы их обменяли, поэтому мы выслушаем предложения по игроку», — говорится в заявлении команды.

3 января стало известно о том, что Джимми запросил обмен у руководства команды.

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