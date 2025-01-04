Две команды Западной конференции являются главными претендентами на Джимми Батлера

Команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» являются главными претендентами на обмен 35-летнего звёздного американского профессионального баскетболиста, выступающего за команду НБА «Майами Хит», Джимми Батлера по версии издания Basketball Forever.

Шансы команд на обмен Батлера по версии Basketball Forever:

1. «Голден Стэйт Уорриорз» — 31%.

2. «Хьюстон Рокетс» — 26%.

3. «Даллас Маверикс» — 17%.

4. «Финикс Санз» — 12%.

5. «Денвер Наггетс» — 7%.

6. «Орландо Мэджик» — 5%.

Ранее стало известно, что руководство «Майами Хит» отстранило Джимми Батлера на семь игр за нарушения профессиональной этики, вредящие имиджу команды.