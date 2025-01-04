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Деррик Роуз открыл свой цветочный магазин в Чикаго. Поклонники создали большую очередь

Деррик Роуз открыл свой цветочный магазин в Чикаго. Поклонники создали большую очередь
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Деррик Роуз открыл в Чикаго собственный цветочный магазин, который назвал Roses.

Фото: Из личного архива Деррика Роуза

В день открытия магазина на улице столпилась большая очередь, желающая увидеть Деррика, взять у него автограф и приобрести цветы. Символом магазина и самым популярным товаром является красная роза, непрерывно связанная со звёздным игроком на протяжении всей его карьеры.

Роуз объявил о завершении карьеры в начале осени 2024 года. Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз».

Достижения Роуза: чемпион мира 2010 и 2014 годов, лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 Роуз был признан самым ценным игроком (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.

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