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Комментатор НБА — о Деррике Роузе: он бы стал новым Майклом Джорданом

Комментатор НБА — о Деррике Роузе: он бы стал новым Майклом Джорданом
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Комментатор команды НБА «Чикаго Буллз» Стейси Кинг высказался по поводу 36-летнего звёздного защитника лиги, завершившего свою карьеру, Деррика Роуза.

«Если бы он остался здоров и продолжал доминировать в том же духе, то он стал бы новым Майклом Джорданом… Если его не включат в Зал славы, то это будет несправедливо. Когда он был здоров, на его уровне никого не было в лиге.

Этот парень был не только выдающимся игроком, но и выдающимся человеком. Люди, которые его не знают, могут подумать иначе. Но я гарантирую вам одно: если вы спросите любого, кто его знает или играл с ним, они никогда не скажут о нём ни одного плохого слова. Это редкость для суперзвезды», — приводит слова Кинга издание Fadeaway World.

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