«Уралмаш» обыграл «Самару» в матче Единой лиги
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2024/2025 между местным «Уралмашем» и «Самарой». Победу со счётом 68:64 (20:19, 19:12, 14:17, 15:16) одержал «Уралмаш».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 64
Самара
Самарская область
Уралмаш: Глазунов, Уиттакер, Мартин, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Далтон, Нэльсон, О'Брайант
Самара: Сопин, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Кашин, Касьянов, М. Кулагин, Чикарев, Попов
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, набравший 18 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Джеремайя Мартин. У «Самары» отличился российский центровой Илья Попов, у него 17 очков.
Свой следующий матч «Уралмаш» проведёт 12 января и сыграет с казанским УНИКСом, начало игры – в 18:00 по московскому времени. «Самара» 8 января встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало встречи – в 16:00 мск.
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