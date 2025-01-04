«Уралмаш» обыграл «Самару» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2024/2025 между местным «Уралмашем» и «Самарой». Победу со счётом 68:64 (20:19, 19:12, 14:17, 15:16) одержал «Уралмаш».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, набравший 18 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Джеремайя Мартин. У «Самары» отличился российский центровой Илья Попов, у него 17 очков.

Свой следующий матч «Уралмаш» проведёт 12 января и сыграет с казанским УНИКСом, начало игры – в 18:00 по московскому времени. «Самара» 8 января встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало встречи – в 16:00 мск.