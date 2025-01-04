Экс-игрок «Зенита» Эртель поделился ожиданиями от возвращения в «Барселону»

Французский разыгрывающий Томас Эртель высказался об ожидаемом подписании в «Барселону». 35-летний баскетболист прибыл в Каталонию с женой и детьми из Китая и ожидает окончательного решения руководства испанского клуба.

«У меня будет время для общения с болельщиками. Я хочу стать дополнением в команде», — приводит слова Эртеля Rac 1.

Отметим, что Эртель уже выступал за «Барселону». В декабре 2017 года «Барселона» оставила француза в Стамбуле, не позволив ему сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинил разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником — мадридским «Реалом».