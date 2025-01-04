Джо Байден вручит Мэджику Джонсону высшую награду США

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ирвин «Мэджик» Джонсон будет удостоен медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц, сообщает издание ABC News.

Церемония награждения состоится в Белом доме, её проведёт лично действующий президент США Джо Байден.

Ирвину Джонсону 65 лет. Практически всю свою карьеру, с 1979 по 1991 год, Джонсон провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которых пять раз (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) стал чемпионом престижнейшей баскетбольной лиги мира. Американец завершил профессиональную карьеру в 2000 году.

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