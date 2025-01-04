«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2024/2025 между местным «Локомотивом-Кубань» и «Пармой». Победу со счётом 82:77 (22:13, 19:23, 12:23, 29:18) одержала «Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 82
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Андерсон - 16, Миллер - 14, Уэйли - 13, Кливленд - 12, Темиров - 11, Елатонцев - 4, Квитковских - 4, Емченко - 3, Коско, Ведищев, Мартюк, Узинский
Парма: Руженцев - 25, Нэвелс - 13, Шашков - 12, Хэмилтон - 8, Якушин - 7, Захаров - 6, Хэмм - 5, Свинин - 4, Ильницкий - 2, Тучков, Чебуркин, Фирсов
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал российский форвард Самсон Руженцев, набравший 25 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал американский защитник Гарретт Нэвелс. У «Локомотива» отличился американец Карвел Андерсон, у него 16 очков.
Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 11 января и сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало игры – в 15:30 мск. «Парма» 11 января встретится с московским ЦСКА, начало встречи – в 15:00 мск.
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