«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2024/2025 между местным «Локомотивом-Кубань» и «Пармой». Победу со счётом 82:77 (22:13, 19:23, 12:23, 29:18) одержала «Парма».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал российский форвард Самсон Руженцев, набравший 25 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал американский защитник Гарретт Нэвелс. У «Локомотива» отличился американец Карвел Андерсон, у него 16 очков.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 11 января и сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало игры – в 15:30 мск. «Парма» 11 января встретится с московским ЦСКА, начало встречи – в 15:00 мск.