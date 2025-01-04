Чемпион НБА — о желании Батлера покинуть «Майами»: теперь понимаю, почему ушёл Леброн

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Вернон Максвелл прокомментировал слухи о возможном уходе из «Майами Хит» звёздного соотечественника Джимми Батлера.

Напомним, ранее издание The Athletic сообщило, что Батлер запросил обмен, после чего стало известно, что руководство команды отстранило его на семь игр.

«Теперь я в точности понимаю, почему Леброн ушёл из «Майами», чтобы вернуться в «Кливленд». И теперь хочет уйти Джимми Батлер. Там присутствует особый род глупости», — написал Максвелл в социальных сетях.

Ранее были названы главные кандидаты Западной конференции на обмен Батлера.