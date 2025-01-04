Владелец «Панатинаикоса» предложил Николе Йокичу перейти в его клуб

Владелец греческого клуба «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос обратился к лидеру и центровому «Денвер Наггетс» сербу Николе Йокичу с предложением перейти в его команду.

«Ну, сегодня я проснулся в лучшем настроении, чем вчера. Йокич, ты хочешь подписать контракт с «Панатинаикосом»?» — сказал улыбаясь Яннакопулос в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский игрок принял участие в 30 играх. В среднем за встречу Йокич набирает 31,0 очка, делает 13,1 подбора, отдаёт 9,7 передачи, а также совершает 1,7 перехвата.